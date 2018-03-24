Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üniversite terörist gençlik yetiştirmez, vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir' - SAMSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite terörist gençlik yetiştirmez, vatanına, milletine hizmet edecek bir nesil yetiştirir" - SAMSUN - AK PARTİ Samsun 6. Olağan İl kongresi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti."Üniversite terörist gençlik yetiştirmez. Üniversite, vatanına milletine hizmet edecek, kendisine hizmet edecek bir nesil yetiştirir"