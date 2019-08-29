Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor" - ANKARA - 2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin JW Marriott Hotel'de düzenlenenen "2018 Yılı Medya Oskarları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.(3)
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