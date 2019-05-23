Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftar programı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. (1)"Şükürler olsun ki, muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip necip bir milletin evlatlarıyız, mensuplarıyız. Hamdolsun ki, Ramazan ayının manevi ikliminde yardımlaşmasını artıran, ekmeğini muhtaçlarla paylaşan alicenap bir milletin evlatlarıyız""Ülkemizin dört bir yanında kurulan Ramazan sofralarıyla yüreklerimiz bütünleşiyor. Paylaşılan her bir lokma ile vicdanlarımız arınıyor. Ramazan'ın gelişiyle beraber milletimizin birliği, kardeşliği de güçleniyor"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım