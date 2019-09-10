Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır."Erdoğan: "Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız"
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