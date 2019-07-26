Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz tarımını ilerletecek her türlü öneriye açığız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz tarımını ilerletecek her türlü öneriye açığız" - ANKARA - TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılarak konuşma yaptı.(5)
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