Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz' - HATAY
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" - HATAY - AK Parti'nin İskenderun mitingi - Mitin alanındaki vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay 'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin'de hezimete uğrattıklarımız gibi Münbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca da bunlara hadlerini bildireceğiz."
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