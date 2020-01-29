Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı
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( ANKARA )"TOKİ konutlarını evsiz kalanlara vereceğiz."(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı."“Bombalamalar durmazsa sabrımız tükeniyor. Saldırılar sürerse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.”(ABD ile F-35 krizi) "Ya parayı ya uçakları verecekler. Vermezlerse başka yerden alırız, kendimiz yaparız.”(ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planı) Açıklanan plan barışa ve çözüme hizmet etmiyor. Filistinlilerin hakları yok sayılıyor. Bu plan; yeni oldu bittiler oluşturma gayretidir, İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır.""Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi’ye sadık değil”
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