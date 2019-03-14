Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç dönem kuralı sebebiyle Veysel kardeşimizi Altındağ'da aday yapmadık' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç dönem kuralı sebebiyle Veysel kardeşimizi Altındağ'da aday yapmadık" - ANKARA - Meydanda toplanan halktan detay - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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