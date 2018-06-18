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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmadık' - SAMSUN Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmadık' - SAMSUN Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapmadık" - SAMSUN

: - AK Parti’nin Samsun mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıSAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık."Erdoğan: "(Demirtaş) Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı"

Terör Örgütü Genel Başkan 

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