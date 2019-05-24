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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir" - İSTANBUL - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğine katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok."

İftar Yemeği 

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