Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi sevdiğimizi dünyalara bildirdikçe, birilerinin kaşları iniyor' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi sevdiğimizi dünyalara bildirdikçe, birilerinin kaşları iniyor" - TRABZON - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresine katılanlardan detaylar - Salondaki katılımcılardan detaylar - Mavi bere giyerek kongreye katılan partililer - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı. (3)