Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye’yi daha güçlü kılacak yasama faaliyetlerini uzlaşı temelli bir yaklaşımda yürütüyoruz' - TBMM Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi daha güçlü kılacak yasama faaliyetlerini uzlaşı temelli bir yaklaşımda yürütüyoruz" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine seslenen çocuğa cevap vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıAK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. (1)
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