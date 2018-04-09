Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında mücadelesini sürdürecektir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, son FETÖ'cü hain de hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında mücadelesini sürdürecektir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'un salona gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un bugünkü ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir."