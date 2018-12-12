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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, savunma sanayiindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirebilir hale gelene kadar durmayacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, savunma sanayiindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirebilir hale gelene kadar durmayacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, savunma sanayiindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirebilir hale gelene kadar durmayacağız" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni teknolojilerle daha da geliştirdiğimiz Altay tankı, prototipinin de ötesinde bir ürün olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulacaktır."Erdoğan: "Çok acil olmayan hiçbir ürünün, malzemenin yurt dışından ithal edilmemesinin talimatını buradan tüm kurumlarımıza bir kez daha veriyorum."Erdoğan: "Türkiye, savunma sanayindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi geliştirilebilir, üretebilir hale gelene kadar durmayacağız, çalışacağız."

Strateji Savunma Sanayi Teknoloji Yurt Dışı 

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