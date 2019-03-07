Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Türkiye'nin kronik sorunlarını çözüme kavuşturduk'' - SİİRT
- AK Parti'nin Siirt mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt mitingine katıldı. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık."
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