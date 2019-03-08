Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Türkiye'nin geleceğini sizlerle inşa edeceğiz'' - ŞANLIURFA
- "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'' - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞANLIURFA(AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması''na katıldı. (4)
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