Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin geldiği noktayı hazmedemeyenlerin oyunlarını 24 Haziran'da bozacağız' - GAZİANTEP
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin geldiği noktayı hazmedemeyenlerin oyunlarını 24 Haziran'da bozacağız" - GAZİANTEP - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGAZİANTEP - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep 'te partisinin düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (3)