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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarından yapacağız. Devasa bir millet bahçesi de orada yapacağız. İstanbul daha güzel olacak, bu millete bu yakışır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarından yapacağız. Devasa bir millet bahçesi de orada yapacağız. İstanbul daha güzel olacak, bu millete bu yakışır'

Erdoğan'ın konuşması

Kapalı Alan Irak 

-detaylar

( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarından yapacağız. Devasa bir millet bahçesi de orada yapacağız. İstanbul daha güzel olacak, bu millete bu yakışır"-"Baruthane Millet Bahçesi 60 bin metrekare üzerine kuruldu. Osmanlı Baruthanesi ile de tarihi bir kimliğe sahiptir. Çırpıcı Millet Bahçesi, 465 bin metrekare üzerinde etap etap tamamlanıyor. Tamamlanan ilk 4 etabını bugün açıyoruz"-"Hedefimiz her ilimize bir millet bahçesi kazandırmak. Biz durmuyoruz, onlar dedikodu yapıyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyorlar. Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de"-"Sadece bu proje ile kişi başına düşen yeşil alanı yüzde 10 artırıyoruz"-"Biz hizmet belediyeciliği derken, gönül belediyeciliğini de içine alan daha geniş bir kavramdan bahsediyoruz. Büyükşehirde gönlünü kazanamadığımız tek bir kişi bıraktıysak, şehri baştan da yapsak o şehri tam anlamıyla kazanmış sayılmayız" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu.

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