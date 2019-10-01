Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin demokraside bugün geldiği yer hepimizin ortak zaferidir' - TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin demokraside bugün geldiği yer hepimizin ortak zaferidir" - TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. (3)
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