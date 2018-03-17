Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Kupası finali, Diyarbakır'da oynanacak' - DİYARBAKIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Kupası finali, Diyarbakır 'da oynanacak" - DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası final karşılaşmasının 9 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır 'da oynanacağını bildirdi.