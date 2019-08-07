Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" - ANKARA - Erdoğan - Zelenskiy ortak basın toplantısı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır."
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