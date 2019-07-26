Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı dost adayıdır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı dost adayıdır" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (9)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz."
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