Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir" - ANKARA - Tören alanından ve katılımcılardan görüntüler - Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım