Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan - KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara 'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Başbaşa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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