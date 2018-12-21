Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye demokrasisiyle ekonomisiyle güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir' Haberi

-detaylar



( İSTANBUL -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye demokrasisiyle ekonomisiyle güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam etmektedir"-"Sadece ilk 500 kuruluşumuz toplam hizmet ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirmiştir"-"23 buçuk milyar dola IMF’ye borçla devraldık 2013’te borcu sıfırladık. Şu an IMF ile borç ilişkimiz kalmadı. O dönem bitti. Yaptığımız iş milletimizin demokraside hayal ettiği Türkiye fotoğrafını okumaktır"-"Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye ortalama yüzde 5,7 büyüdü. Uluslararası yatırımlar 201 milyarı geçti. Türkiye kendine güvendikçe bölgesinde ve dünyada gücü artan bir ülke haline gelmiştir"-"Sadece Ekim ayında açılan ve kapanan şirket sayısına baktığımızda önceki yıllardan çok daha iyi bir orana geldiğimizi görürüz. Ekim ayında 7 bin 160 yeni şirket faaliyete geçerken bin 235 şirket de faaliyetini sonlandırdı"-"Merkez Bankasında rezervimiz 136 milyar dolara kadar çıkmıştı şimdi yeniden 92 buçuk milyar dolara kadar yükseldi daha da iyi olacak" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu.



