Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal' - TBMM Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal" - TBMM - AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondakilerin sevgi gösterisinde bulunmasıAK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. (7)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu."
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