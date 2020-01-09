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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Akdeniz'deki menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Akdeniz'deki menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir'

Erdoğan'ın konuşması

Ayetler Kadın Cinayetleri Cinayet 

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( ANKARA -3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'deki menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edecektir"- "Türkiye'deki kadın cinayetleri vakası Avrupa'nın yarısı kadar" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.
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