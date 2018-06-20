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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu (2) - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe-Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu (2) - ŞANLIURFA

- AK PARTİ Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtçe seçim şarkısı eşliğinde partilileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili adayları ile partilileri selamlamasıErdoğan, Türkçe - Kürtçe seçim şarkısına tempo tuttu - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde kürsüye çıktığı sırada Türkçe ve Kürtçe seslendirilen "Vakit Türkiye Vakti" şarkısına tempo tutarak eşlik etti - Grup Tillo'nun seslendirdiği "Vakit Türkiye Vakti" isimli şarkıda, Türkçe ve Kürtçe olarak "Haydi kardeşler, haydi tüm dostlar, birlik günü geldi, vakit Türkiye vakti", "Haydi kardeşler, haydi tüm canlar, verelim biz el ele, şahlansın Türkiye" sözleri yer alıyorANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde kürsüye çıktığı sırada Türkçe ve Kürtçe seslendirilen "Vakit Türkiye Vakti" şarkısına tempo tutarak eşlik etti.Erdoğan binlerce kişinin alanı doldurduğu Şanlıurfa mitinginde kürsüye çıkarken AK Parti'nin ilk kez Van mitinginde çalınan "Vakit Türkiye Vakti" isimli yeni seçim şarkısı vatandaşlara dinletildi. Hem Türkçe hem de Kürtçe sözleri içeren şarkıyı alandaki vatandaşlar da çoşkuyla söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkıya "Rabia" işareti yaparak tempo tuttu.Grup Tillo'nun seslendirdiği "Vakit Türkiye Vakti" isimli şarkıda, Türkçe ve Kürtçe olarak "Haydi kardeşler, haydi tüm dostlar, birlik günü geldi, vakit Türkiye vakti. Haydi kardeşler, haydi tüm dostlar, kardeşlik ve muhabbet zamanıdır şimdi. Haydi kardeşler, haydi tüm canlar, neşe, huzur ve bolluk saçılsın ülkeye. Haydi kardeşler, haydi tüm canlar, verelim biz el ele şahlansın Türkiye." sözleri yer alıyor.

Muhabbet Uttu Milletvekili 

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