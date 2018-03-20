Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( ANKARA ) Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Hasan Celal Güzel) Tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "Bir ağabey mesafesinde onunla değerlendirmelerimizi yapardık"- "Sadece 28 Şubat'ta değil, ne zaman bu ülkede mazlum ve mağdurlar varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı"