Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm kirli senaryolara rağmen tüm dünyada ihtida edenlerin sayısı artıyor' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kirli senaryolara rağmen tüm dünyada ihtida edenlerin sayısı artıyor" - ANKARA Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. (6)
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