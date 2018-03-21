Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Trump'tan kafa karışıklığını giderecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump'tan kafa karışıklığını giderecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz" - ANKARA - Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katıldı. (7)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) 911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor? Demek ki bu sınırın ötesinde Türkiye var, bunu Türkiye'ye karşı kullanacaksın veya İran'a karşı kullanacaksın. Başka yok. Rusya ile böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Münbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Hep söylüyorum, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz."