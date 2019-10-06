Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi" - ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (5)Erdoğan: "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller."
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