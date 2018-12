Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tren kazasında sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulacak' Haberi

-Detay



( KONYA - 1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tren kazasında sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulacak"- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- “Kazayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olun”- "Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz" KONYA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hızlı Trenin Ankara’da yaşadığı kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara şifa dileyerek, kazayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini, kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesap sorulacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve töreni ve Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Törenine katılmak üzere Konya’ya geldi. İstanbul’dan uçakla Konya Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile şehir merkezine geçti. Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayetin kendilerini çağırdığını, kendilerinin de her fırsatta gittiklerini, yapılan işleri yerinde gördüklerini, eksiklerini tespit ettiklerini belirterek, “Gönülden gönüle kurduğumuz o yolu hep canlı tutuyoruz. Hele hele, Hazreti Mevlana gel diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle Konya’dayız. Eli boş gelmek olmaz. Toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon TL olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesap sorulacak” Yüksek Hızlı Trenin Ankara’da yaşadığı kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı kazada yaralananlara Allah’tan şifa temenni ediyorum. Kazayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olun. Bir daha benzer sıkıntılar yaşanmaması için gereken her türlü tedbirde alınacaktır” dedi.

"Konya için çalışıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da devam eden yatırımlardan bahsederek, “Konya için önemini bildiğim hafif raylı sistemin biran önce yapılması için takip edeceğiz. İkinci hattı olan Selçuk Üniversitesi hattı için de kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Önemli olduğunu bildiğim çevre yolu inşaatının ilk etabındaki çalışma aşama aşama devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımızla birlikte Konya için çalışıyoruz. Bugün resmi açılışını yapacağımız 99 projeyi teker teker saymaya kalksak akşamı ederiz. Birkaç başlığı dile getirerek bu açılışları gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde, çeşitli ilçelerimizde 36 milyar liralık yatırımla 9 ayrı ilk, orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta, numune hastanesine 610 yatak ilave ederek, eski rakamla 148 trilyonluk yatırımı hizmete sunuyoruz. TOKİ’nin yaptığı Kadınhanı’ndaki ve diğer TOKİ hizmetlerini açıyoruz. Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya - Beyşehir Yolu ve 30 trilyonu bulan Karapınar yolunun da açılışını yapacağız. Konya her dönem belediyecilikte ülkemize örnek olmuş bir şehirdir. Büyükşehir Belediyemizin 180 yeni otobüsünü bugün resmen hizmete alıyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz, yollardan köprülere, kavşaktan yeraltı geçitlere, kanalizasyondan diğer hizmetlere kadar tüm hizmetlerinin açılışını yapıyoruz. Millet Bahçemizin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu yatırımlarımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(YC-FM-