Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı (1) - ANKARA
- TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Dua edilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biçerdöver kullanmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. (1)
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