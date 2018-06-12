Cumhurbaşkanı Erdoğan TGRT Haber yayını sonrası vatandaşlarla fotoğraf çekildi

-Fotoğraf çektirmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programının ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programının ardından, vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğraf çekilmek isteyen, herkesle fotoğraf çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgi ile karşılaştı. Hatıra fotoğrafının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’da ki konutuna intikal ederek, dinlenmeye çekildi.

