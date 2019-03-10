Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terörle mücadele yasası) Böyle bir yanlışa başvurduğunuz anda bulunduğunuz yerde sizleri gömeriz' - HATAY
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele yasası) Böyle bir yanlışa başvurduğunuz anda bulunduğunuz yerde sizleri gömeriz" - HATAY - AK Parti'nin İskenderun mitingi - Miting alanındaki vatandaşlardan detaylar - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay 'ın İskenderun ilçesinde düzenlediği mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.(4)
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