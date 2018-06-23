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( İSTANBUL -HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz"- Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylikdüzü'nde vatandaşlarla buluştu İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör bölgesinden seçimlerle ilgili her türlü güvenlik önleminin alındığını vurgulayarak, "Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz. Benim vatandaşımın demokratik haklarını engellemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beylikdüzü'nde düzenlenen ilçe mitinginde vatandaşlarla buluştu. Alanı dolduran vatandaşlara hitap eden Erdoğan, eğitimde ve sağlıkta atılan adımları anlattı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, "Bay Muharrem tutuştu. Ne diyor 'okulların bahçesinde sandalyelerin üzerine yatın, orayı kontrole alın. Ben de YSK önünde yatacağım' diyor. Şimdi Bay Muharrem, Bay Kemal size bir şey söyleyeyim. Türkiye bir hukuk devletidir. Bugüne kadar 16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık. Güneydoğu'da terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz. Benim vatandaşımın demokratik haklarını engellemeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Sandık namustur. Demokrasi namustur. Bunu asla unutmayacağız. Onun için yarın sabahtan itibaren sandıklara sahip olacağız. Sandıklarda taviz yok. Sayımlar bitene kadar, sandık tutanaklarını alana kadar görevli arkadaşlarımız orada ayrılmayacak" şeklinde konuştu.

Eğitimden yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere verdiği atama sözünü hatırlatarak, "Bay Kemal gibi palavra atmıyorum. O ne diyor 'ne kadar varsa alacağız' diyor. Neyi alıyorsun çuval mı bu dolduruyorsun. Bu adımları atarken hedefimiz nitelik. Şimdi bunun adımlarını atıyoruz" diye konuştu.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin sosyal medyaya düşen bir ses kaydına değinen Erdoğan, "Çıkmış bay muharrem diyor ki 'ben fizik öğretmeniyim'. Sen bir dershaneyi işletemedin. On tane öğretmenin SSK primini ödemedin. Sonra devletin memuruna sosyal medyaya düştü. Ne o hakaretler, küfürler. Bu adamdan Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmuş ya. Hale bak. Yarın sandıkta bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız" ifadelerini kullandı. "Yerli ve milli otomobil diyoruz hepsi karşımıza dikiliyor" diyen Erdoğan, muhalefeti eleştirerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bay Muharrem Almanya'da BMV'yi gezmiş. Gel Türkiye'de bizim fabrikaları gezi. İHA fabrikamızı, SİHA fabrikamızı gez. Burada yerli milli uçaklar nasıl üretiliyor gör. Biz Afrin'de teröristleri böyle vurmadık mı. Kandil'i böyle vurmadık mı. Ben Amerika'dan İHA istedim vermediler. 'Kongre müsaade etmiyor' dediler. Hep laf. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz üretiyoruz. Bu akıncı muhteşem bir insansız hava aracı. 4.5 ağırlığında, 1.5 ton bomba kullanıyor. Şu anda dünyada sikletinde en ileri olanlarından. Daha iyi olacağız" CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbakşanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki 'başörtüsü sorunu ben çözdüm'. Sayemizde bunu da söylemek zorunda kaldılar. Siz '411 el kaosa kalktı' diye başlıklar atıldığında anayasa mahkemesine sen imza atmadın mı. Bay Muharrem senin imzan yok muydu orada. Dürüst olun. Sizi adım adım kovalıyoruz. İmam Hatip okullarını onlar açmış. İmam Hatip okullarının lüks olduğunu söyleyen sensin bay Muharrem. Sizin ne olduğunuzu biliyoruz. 'Ben İmam Hatiplerde öğretmenlik yaptım' diyor. Ne olmuş. Senin gibiler bize de öğretmenlik yaptılar biz onları biliyoruz. Ne tipler geldi geçti hepsini biliriz" diye konuştu.



