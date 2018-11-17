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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar teröre Kobani'ye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar teröre Kobani'ye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar'

Erdoğan'ın konuşması

Yastık Altı Cenaze Siyasi Parti Akkale 

-detaylar

( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar teröre Kobani'ye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar"-"Batı toplumlarının tabiatı yenilmesi gereken bir anlayış olarak görmesi bütün insanlığı tehdit ediyor. İklimlerin değiştiğini, çocukluğumuzdaki rutininden çıktığını görüyoruz"-"Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik"-"Bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Hadi oradan biz onunla büyüdük önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur" İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu.

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