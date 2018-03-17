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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi' - DİYARBAKIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi" - DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler."DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Terör Örgütü 

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