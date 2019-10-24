Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Terör örgütlerinden herhangi birini isim bayrak üniforma değiştirerek karşımıza dikerlerse biz bu oyuna gelmeyiz. Kendi bildiğimizi yapmaktan asla çekinmeyiz'
Erdoğan açıklama
( ANKARA - 3) Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Terör örgütlerinden herhangi birini isim bayrak üniforma değiştirerek karşımıza dikerlerse biz bu oyuna gelmeyiz. Kendi bildiğimizi yapmaktan asla çekinmeyiz"-"ABD ve Rusya ile vardığımız mutabakatların amacına ulaşması, terör örgütlerinin sınırlarımızdan başlayarak Suriye topraklarında varlığını tamamen sona erdirmesine bağlıdır-"Terör örgütlerinden herhangi birini isim bayrak üniforma değiştirerek karşımıza dikerlerse biz bu oyuna gelmeyiz. Kendi bildiğimizi yapmaktan asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedeli ödemekten asla çekinmeyiz. Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması çok acıdır. Koca devletlerin terör örgütünü ciddi ciddi sahiplenmeleri çok daha acıdır" ANKARA
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