Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek parti devrinden kalan bu kafanın hak ve özgürlük diye bir derdi yok' - ADANA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti devrinden kalan bu kafanın hak ve özgürlük diye bir derdi yok" - ADANA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay dağıtması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belediye başkan adaylarının vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belediye başkan adaylarının seçim şarkısına eşlik etmesiADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana 'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (8)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım