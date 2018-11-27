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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile bir araya geldi - TBMM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile bir araya geldi - TBMM

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - TBMM Başkanı Binali YıldırımCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ile bir araya geldiTBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Mecliste bir araya geldi.Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısının ardından Meclis Başkanı Yıldırım'ın makamına geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Yıldırım'ın basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

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