Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz" - ANKARA
ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz."
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