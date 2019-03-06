Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarım Kredi Kooperatifleri ülkemizin en büyük çiftçi kuruluşu durumundadır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifleri ülkemizin en büyük çiftçi kuruluşu durumundadır" - ANKARA - Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişi - Salondan detay görüntüler - Video izlenilmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.
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