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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı - İSTANBUL

- Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazası - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yapmasıErdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifince Kısıklı'da açılan satış mağazasına uğradıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan "TCG Kınalıada'nın (F - 514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alışveriş Hatıra Fotoğrafı 

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