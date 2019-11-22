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( İZMİR -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tank palet fabrikasıyla ilgili her türlü yalanı söylüyor. Satılan bir şey yok"- BMC ile Katar işletme hakkını ortaklaşa alıyorlar, personel çıkarma diye de bir şey yok, satılan bir şey de yok. Kendi genel başkanlığını korumak için ortaya bir yalan atıyor. İZMİR



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Kirazlı'da yemekte konuştu.





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