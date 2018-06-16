Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suruç'taki olay) Karşı taraftan olanların PKK üyesi oldukları tescilli' - ANTALYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suruç'taki olay) Karşı taraftan olanların PKK üyesi oldukları tescilli" - ANTALYA - AK Parti'nin Antalya mitingi - Miting alanından detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Seyhan Bulvarı'nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. (8)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suruç'taki olay) Bu hadise bir gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur, bölücü terör örgütü ister siyasi parti ister sivil toplum kuruluşu isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de nerede bizim için bir tehdit varsa, biz Mehmet'imizle beraber oralara gireceğiz."