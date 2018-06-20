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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) Suçlular adalet önünde hesap verecek' - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) Suçlular adalet önünde hesap verecek' - ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) Suçlular adalet önünde hesap verecek" - ŞANLIURFA - AK PARTİ Şanlıurfa Mitingi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması"Suçlular adalet önünde hesap verecek" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı) Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir"ŞANLIURFA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıyla ilgili "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir." dedi.
Erdoğan, partisinin Nevali Otel arkasında düzenlediği Şanlıurfa mitingindeki konuşmasında, Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.Yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hadise, güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir." diye konuştu.
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran'da AK Partililere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fadıl Şenyaşar, tutuklanmıştı.Olayla ilgili soruşturmada, seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Başsağlığı Ölenlerin Yakınları Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Katil Zanlısı 

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