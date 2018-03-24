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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız' - SAMSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız" - SAMSUN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salonda vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Samsun 6. Olağan İl kongresinde partililere hitap etti.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bizim dışımızdaki herkes farklı niyetlerle ve taktiklerle oradadır. Bölgede yaşayan kardeşlerimiz bu durumu gördüğü için Tel Rıfat'tan Münbiç'e, Telabyad'a, Resulayn'a kadar her yerde Türkiye'nin gelip oraları da güvenliğe, huzura, düzene kavuşturmasını isteyen mesajlar gönderiyor. İnşallah onların bu çağrılarını karşılıksız bırakmayacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımız boyunca, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş tüm kardeşlerimizin de en kısa zamanda yanlarında olacağız.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya devam ederse, işte o zaman kimseyi gözümüz görmez."

Allah Irak 

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