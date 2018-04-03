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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz'

Erdoğan'ın açıklamaları

Alışveriş Üçlü Zirve Basın Toplantısı Milyar Dolar Provokasyon 

-detaylar

( ANKARA -1-HD) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz"-"Akkuyu Nükleer Santrali'ni 2023'e kadar tamamlamak istiyoruz. 20 milyar doları aşacak bir yatırım olacak"-"Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Siyasi diyalog ekonomik alana da yansıyor"-"Yarın İranlı mevkidaşımızın (Ruhani) da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak"-"Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz"-"Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Beştepe'de 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

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